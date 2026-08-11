Суд обязал ГБР проверить диплом Пышного на подделку, - Кушнирук

Государственное бюро расследований проверит возможный подлог документов о высшем образовании главы Национального банка Украины Андрея Пышного. Соответствующее уголовное производство должно начать по решению суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку экономиста и эксперта-аналитика Бориса Кушнирука для издания УНИАН.

По его словам, 5 августа 2026 Шевченковский районный суд Киева удовлетворил его жалобу на бездействие ГБР по делу №761/30566/26.

Суд обязал ведомство внести сведения о возможном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начать следственные действия.

"Подчеркну особенно важную формулировку постановления: мое заявление содержит достаточно сведений, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения", - подчеркнул Кушнирук.

Постановление суда (фото: facebook.com/boris.kusniruk)

Поводом для обращения в правоохранительные органы стали материалы уголовного дела №1-П-7/07 из бумажного архива Заречного районного суда Сум. В них говорилось о возможном служебном подлоге документов по обучению в Сумском филиале "Университета современных знаний".

Как утверждает Кушнирук, должностные лица учебного заведения оформили документы на трех человек, которые там фактически не учились. По его словам, в необособленной бумажной копии судебного документа был указан Андрей Пышный.

6 июля 2026 года в Едином государственном реестре судебных решений были обнародованы два решения Заречного районного суда Сум от 21 мая 2007 года - №137921791 и №137921807 .

Фамилии в документах скрыты, однако Кушнирук считает, что Пышного можно идентифицировать по датам и перечню документов, в частности, по протоколу индивидуального собеседования от 26 июля 2002 года.

По версии экономиста, Пышный не учился в Сумском филиале "Университета современных знаний", но на его имя могли оформить протокол собеседования, учебную карточку и академическую справку с ложными сведениями.

На основании этих документов его засчитали сразу на четвертый курс Украинской академии банковского дела НБУ, которое он закончил в 2005 году по специальности "Банковское дело".

"Более того, в материалах указано, что Пышный лично обращался с просьбой предоставить диплом в сокращенный срок. То есть версия "я ничего не знал, мне просто выдали документ" все больше напоминает сатирическое повествование", - подчеркнул Кушнирук.

По оценке эксперта, описанные обстоятельства могут подпадать под статьи 358 и 190 Уголовного кодекса Украины – подделка или использование поддельных документов и мошенничество. В то же время, окончательную правовую квалификацию должны установить следователи.

Эксперт также напомнил, что статья 18 закона "О Национальном банке Украины" требует от главы НБУ наличия полного высшего образования или научной степени в сфере экономики или финансов. Поэтому установление факта предоставления недостоверной информации при назначении может стать основанием для увольнения.

Кушнирук обратился к народным депутатам, напомнив, что в 2022 году за назначение Пышного главой НБУ проголосовали 290 парламентариев.

Он призвал Раду создать временную следственную комиссию, вызвать главу НБУ в парламент, потребовать документы, поданные во время его назначения, и рассмотреть вопрос о выражении недоверия главе Нацбанка.

"Суд свою работу сделал. Теперь очередь за ГБР, парламентом и президентом", - подытожил экономист.