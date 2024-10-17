"УДАР Кличко" предложил переименовать улицы во временно оккупированных городах в честь защитников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook сопредседателя фракции УДАР в Киевсовете Дмитрия Белоцерковца.

"УДАР будет инициировать проект закона о переименовании улиц временно оккупированных городов в честь защитников Украины. Потому что политика мешает власти это сделать. На сегодня по меньшей мере 20 погибших героев Украины, выходцы с временно оккупированных территорий. АР Крым и Севастополь, Донецкая, Луганская и Херсонская области. Все они заслуживают, чтобы их имена навечно были запечатлены в памяти украинцев. В частности – в названиях улиц населенных пунктов, откуда наши герои родом. Кроме этого, таким образом мы дадим сигнал для тех, кто там остался: "Украина вас не забыла", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он отметил, что из-за отсутствия местных органов власти в Крыму и Севастополе вообще отсутствует механизм переименования улиц. А на других территориях областные военные администрации могут переименовать улицы исключительно в рамках закона о деколонизации. Это ограничивает их право называть улицы в честь погибших защитников.

Дмитрий Белоцерковец сообщил, что подавал петицию с соответствующим предложением на сайте президента, однако получил отказ.

"Для исправления этой вопиющей ситуации я инициировал предложение, в котором предложил президенту внести в Верховную Раду Украины соответствующий законопроект. Инициативу подал через инструмент петиций на сайте Президента. Как результат, получил немотивированный отказ: "Сообщаем, что инициированная Вами электронная петиция Президенту Украины не отвечает установленным требованиям, поэтому ее обнародование не осуществляется". Каким именно требованиям? Ни слова. Не вижу никаких других мотивов, кроме политических, для отказа", - заметил сопредседатель фракции УДАР.

Он предлагает выступить субъектами законодательной инициативы народным депутатам. Например, членам профильного Комитета ВР по вопросам местного самоуправления.

"Президент, к счастью, не единственный субъект законодательной инициативы. Думаю, что народные депутаты, в частности из Комитета местного самоуправления, могли бы взять на себя реализацию этой инициативы. Виталий Безгин, что скажете? Возьмете на себя регистрацию и продвижение этого законопроекта? Это ради земляков-героев из Крыма?", – подчеркнул Белоцерковец.