В Киеве переименовали 13 объектов: какие улицы, парки и площади получили новые названия
В Киеве новые названия получат 13 городских объектов, включая улицы, парки, скверы, площади, переулки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской совет .
19 сентября Киевсовет принял решение об изменении названий 13 городских объектов. В частности, восемь из них были переименованы в рамках процесса дерусификации и декоммунизации, а еще пять – по другим общим основаниям. Решение поддержало большинство депутатов во время пленарного заседания.
В Киевсовете отмечают, что эти меры являются важным шагом в восстановлении национальной идентичности и исторической справедливости.
Какие городские объекты получили новые названия
Дарницкий район:
- ул. Ивана Тургенева – ул. Николая Волковича
Днепровский район:
- ул. Петра Чаадаева – улица Елизаветы Шахатуни
Подольский район
- ул. Брюсова – ул. Валентины Радзимовской
- парка у кинотеатра Т.Г. Шевченко присвоено название "Горка Кристера"
Печерский район:
- ул. Станиславского – ул. Богдана Ступки
Святошинский район:
- парк "Юность" – парк "Гамбургский"
- ул. Октябрьская – ул. Сулимовская
- ул. Сергея Есенина – ул. Скарбова
- парка на ул. Михаила Котельникова, 26-32 присвоено имя Михаила Реуцкого
Соломенский район:
- ул. Боткина – ул. Профессора Павловского
- безымянной площади между улицами Сичеславской и Георгия Кирпы присвоено название "площадь Североатлантического альянса"
Шевченковский район:
- пров. Бехтеревский – пер. Варяжский
- сквера на улице Прорезной (между домами №3 и №5) присвоено название "Украинского радио"
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 19 сентября Верховная Рада также поддержала постановление о переименовании 327 населенных пунктов. Этот шаг является частью процесса дерусификации, направленного на изменение названий, связанных с русскими и советскими нарративами. Переименование коснется населенных пунктов, названия которых посвящены российским деятелям, таким как Пушкино, Мичурина, Кутузовка, Суворово и другие. Постановление было принято без обсуждения, изъяв шесть населенных пунктов из первоначального варианта, за который голосовали накануне.
Напомним, что в среду, 18 сентября, Верховная Рада пыталась переименовать 333 населенных пункта в Украине, однако голосование не было успешным — постановление получило только 208 голосов вместо необходимых 226. После этого депутаты заблокировали трибуну, требуя созвать согласительный совет и поручить комитету немедленно для повторного вынесения голосования. Однако в тот день голосование так и не состоялось.
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