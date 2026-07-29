В Париже решили депортировать российскую топпропагандистку

Париж приказал депортировать бывшую главу RT France Ксению Федорову за распространение кремлевской пропаганды во французских СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как пишет издание, первой о приказе сообщила французская газета Libération – информацию о депортационном приказе Politico подтвердило Министерство внутренних дел Франции. По данным МВД, документ был подписан во вторник.

Что инкриминируют Федоровой

По данным Libération, в документе говорится, что Федорова "выступает посредником для дезинформационных кампаний, возглавляемых российскими властями", целью которых является "дестабилизация общественного порядка" во Франции.

"Распространяя свои нарративы, Ксения Федорова выступает посредником для дезинформационных кампаний, возглавляемых российскими властями", - цитирует документ Libération.

Ее также обвиняют в "содействии распространению дезинформации и дестабилизации" с целью манипулирования общественным мнением.

Сама Федорова сразу не отреагировала на запрос издания о комментарии. Ее адвокат сообщил агентству France-Presse, что это решение будет оспариваться.

Кто такая Федорова

По данным Politico, Федорова возглавляла RT France до его закрытия из-за санкций ЕС в 2023 году.

После этого она стала постоянной ведущей на телеканале CNews, радиостанции Europe 1 и в газете Le Journal du Dimanche.

Ее комментарии, повторяющие тезисы Москвы по Украине, НАТО и европейской безопасности, несколько месяцев вызвали беспокойство среди французских законодателей и экспертов по российской пропаганде - особенно накануне президентских выборов 2027 года.

Федорова находится под домашним арестом, ей запрещено работать на территории Франции.

Как отмечает Libération, отсутствие дипломатических отношений между Парижем и Москвой усложнит фактическую депортацию Федоровой в Россию.