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В Париже сегодня согласуют новую финансовую помощь Молдове: сколько планируют выделить

Фото: Платформа поддержки Молдовы состоится в Париже 21 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня, 21 ноября, в Париже состоится конференция "Платформа поддержки Молдовы". В ходе встречи планируют согласовать новый пакет финансовой помощи для Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На встрече будут присутствовать представители 45 стран и организаций. Участники платформы должны согласовать финансовую помощь в преддверии зимы, поскольку война в Украине дестабилизировала ситуацию в Молдове.

Сегодняшнее заседание "Платформы поддержки Молдовы" будет уже третьим. Молдова в рамках этой программы может получить помощь на сумму 695 млн евро. Она включает в себя кредиты, гранты и прямые дотации в государственный бюджет.

Отмечается, что Молдова из-за войны, которая развязала Россия против Украины, ощутила последствия роста цен на продукты питания и энергоносители, а также приток тысяч беженцев. Считается, что Молдова приняла больше украинских беженцев на душу населения, чем любая другая страна.

Кроме того, страна зависит от поставок российского газа примерно на 40%.

Дипломаты заявляют, что выделенная сегодня помощь будет использована для поддержки бюджета Молдовы, снабжения электроэнергией, а также для покрытия расходов на размещение беженцев.

Напомним, что 15 ноября Молдова перестала получать электроэнергию из Румынии, поэтому во многих районах страны исчез свет.

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