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У Парижі сьогодні погодять нову фінансову допомогу Молдові: скільки планують виділити

Фото: Платформа підтримки Молдови відбудеться у Парижі 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 21 листопада, у Парижі відбудеться конференція "Платформа підтримки Молдови". Під час зустрічі планують узгодити новий пакет фінансової допомоги для Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На зустрічі будуть присутні представники 45 країн та організацій. Учасники платформи мають узгодити фінансову допомогу напередодні зими, оскільки війна в Україні дестабілізувала ситуацію у Молдові.

Сьогоднішнє засідання "Платформи підтримки Молдови" буде третім. Молдова в рамках цієї програми може отримати допомогу на суму 695 млн євро. Вона включає кредити, гранти і прямі дотації до державного бюджету.

Зазначається, що Молдова через війну, яка розв'язала Росія проти України, відчула наслідки зростання цін на продукти харчування та енергоносії, а також надходження тисяч біженців. Вважається, що Молдова прийняла більше українських біженців на душу населення, аніж будь-яка інша країна.

Крім того, країна залежить від постачання російського газу приблизно на 40%.

Дипломати заявляють, що виділена сьогодні допомога буде використана для підтримки бюджету Молдови, постачання електроенергії, а також для покриття витрат на розміщення біженців.

Нагадаємо, що 15 листопада Молдова перестала отримувати електроенергію з Румунії, тому у багатьох районах країни зникло світло.

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