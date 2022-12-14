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В Париже прошли обыски в штаб-квартире партии Макрона: названа причина

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Среда 14 декабря 2022 20:06
В Париже прошли обыски в штаб-квартире партии Макрона: названа причина Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Национальная финансовая прокуратура Франции сегодня, 14 декабря, провела обыски в штаб-квартире партии "Возрождение" действующего президента Эммануэля Макрона. Причиной стали расходы на консалтинговые услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

В издании отмечают, что обыски также прошли в офисе консалтинговой фирмы McKinskey по делу о возможном незаконном финансировании избирательных кампаний президента Франции.

По данным издания, несколько консультантов компании работали как неоплачиваемые волонтеры во время избирательной кампании Макрона в 2017 году. Теперь правоохранители пытаются выяснить, не повлекло ли это скрытых расходов на кампанию и пользовалась ли фирма особым доступом и отношением после этого при получении прибыльных контрактов с правительством.

Расследование инициировали после того, как Сенат Франции пришел к выводу, что государственные расходы на консалтинговые услуги выросли более чем в два раза в период с 2018 по 2021 год - во время первого срока Макрона.

"Это нормально, что судебные органы проводят свободное и независимое расследование, чтобы пролить весь свет на эту тему", - заявил представитель партии "Возрождение" Лоик Синьор.

По его словам, партия готова предоставить правоохранителям всю полезную информации о кампаниях.

Напомним, ранее президент Франции Эммануель Макрон пообещал поддержку Украине до освобождения всех территорий.

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Франция Париж Эммануэль Макрон
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