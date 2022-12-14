В Париже прошли обыски в штаб-квартире партии Макрона: названа причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

В издании отмечают, что обыски также прошли в офисе консалтинговой фирмы McKinskey по делу о возможном незаконном финансировании избирательных кампаний президента Франции.

По данным издания, несколько консультантов компании работали как неоплачиваемые волонтеры во время избирательной кампании Макрона в 2017 году. Теперь правоохранители пытаются выяснить, не повлекло ли это скрытых расходов на кампанию и пользовалась ли фирма особым доступом и отношением после этого при получении прибыльных контрактов с правительством.

Расследование инициировали после того, как Сенат Франции пришел к выводу, что государственные расходы на консалтинговые услуги выросли более чем в два раза в период с 2018 по 2021 год - во время первого срока Макрона.

"Это нормально, что судебные органы проводят свободное и независимое расследование, чтобы пролить весь свет на эту тему", - заявил представитель партии "Возрождение" Лоик Синьор.

По его словам, партия готова предоставить правоохранителям всю полезную информации о кампаниях.