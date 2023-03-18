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В Париже протесты против пенсионной реформы привели к столкновениям с полицией

Фото: участники протестов в Париже (youtube.com / WallStreetJournal)
Автор: Владимир Костырин

В столице Франции Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате, предварительно, есть пострадавшие с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В столице Франции Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате есть пострадавшие с обеих сторон.

Правоохранители применили слезоточивый газ для борьбы с массовыми беспорядками, когда протестующие собрались на парижской площади Согласия около здания парламента Национальной ассамблеи.

Демонстранты протестуют против планов правительства повысить пенсионный возраст во Франции на два года до 64 лет. Акции вылились в волну забастовок с начала 2023-го.

Опрос Toluna Harris Interactive для радио RTL показывает, что более 8 из 10 человек недовольны решением правительства пропустить голосование в парламенте, а 65% хотят продолжения забастовок и протестов.

Французы глубоко привержены сохранению официального пенсионного возраста на уровне 62 лет.

Широкий альянс основных профсоюзов Франции заявили о продолжении протестов. Они запланированы, в частности, на эти выходные, а новый день общенациональной забастовки запланирован на следующий четверг.

Отмечается, что в то время как восемь дней общенациональных протестов с середины января и многие другие местные забастовки носили в основном мирный характер, беспорядки в эти четверг и пятницу напоминали протесты "желтых жилетов" в конце 2018 года.

Ранее сообщалось, что Сенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

Напомним, после объявления о намерениях провести реформы на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

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