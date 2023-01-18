Во Франции профсоюз пригрозил выключить свет депутатам

В рамках ожесточенной борьбы с планом правительства о повышении пенсионного возраста во Франции профсоюз CGT угрожает законодателям и миллиардерам выключить им свет перед общенациональной забастовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложенный законопроект о повышении пенсионного возраста, был объявлен на прошлой неделе, он предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Опросы общественного мнения показывают, что против этого выступает подавляющее большинство работников, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

"Было бы хорошо, если бы мы отключили им (депутатам – ред.) электроэнергию, чтобы они могли на несколько дней поставить себя на место… французов, которые не могут позволить себе оплатить счета", – сказал лидер CGT Филипп Мартинес.

В последние дни представитель по энергетическому и шахтному филиалу CGT Себастьен Менесплиер также угрожал отключением электроэнергии в офисах депутатов.

В изображении: Французские торговые union CGT путешествия на кросс-индустрии перерывов в Париже для "ускорения в помещениях, пенсиях и минимумах социальных стандартов", как хорошо "отсутствие пенсий и право на проезд" pic.twitter.com/agpZGYuhdu — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 10, 2022

Напомним, работники таких отраслей как транспорт, образование и энергетика по всей Франции примут участие в забастовке в четверг, 19 января. Большие марши протеста ожидаются в Париже и других городах.