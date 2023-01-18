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Во Франции профсоюз пригрозил выключить свет депутатам

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Франция, Среда 18 января 2023 20:40
Во Франции профсоюз пригрозил выключить свет депутатам Фото: во Франции профсоюз пригрозил выключить свет депутатам (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В рамках ожесточенной борьбы с планом правительства о повышении пенсионного возраста во Франции профсоюз CGT угрожает законодателям и миллиардерам выключить им свет перед общенациональной забастовкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предложенный законопроект о повышении пенсионного возраста, был объявлен на прошлой неделе, он предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Опросы общественного мнения показывают, что против этого выступает подавляющее большинство работников, столкнувшихся с кризисом стоимости жизни.

"Было бы хорошо, если бы мы отключили им (депутатам – ред.) электроэнергию, чтобы они могли на несколько дней поставить себя на место… французов, которые не могут позволить себе оплатить счета", – сказал лидер CGT Филипп Мартинес.

В последние дни представитель по энергетическому и шахтному филиалу CGT Себастьен Менесплиер также угрожал отключением электроэнергии в офисах депутатов.

Напомним, работники таких отраслей как транспорт, образование и энергетика по всей Франции примут участие в забастовке в четверг, 19 января. Большие марши протеста ожидаются в Париже и других городах.

Промышленные действия рассматриваются как проверка того, могут ли профсоюзы, которые в прошлые годы пытались убедить людей бастовать, превратить этот гнев в массовый социальный протест.

Напомним, правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы, предусматривающей повышение на два года пенсионного возраста, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

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