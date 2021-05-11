ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На хімічному заводі в Японії стався вибух, є постраждалі

Новость на русском → Японія, Вівторок 11 травня 2021 04:18
На хімічному заводі в Японії стався вибух, є постраждалі Фото: після вибуху на заводі в Японії почалася пожежа (Kompas.com ALWI)
Автор: Артур Родивилов

Не менше чотирьох людей постраждали в результаті вибуху і подальшого загоряння на території хімічного заводу організації Sakai Chemical Industry. Інцидент стався на північному сході Японії.

Про це передає Thomson Reuters Foundation.

Згідно з попередніми відомостями, дані про хлопок, що нагадує вибух, надійшли рятувальникам о 7.45 за місцевим часом. Люди помітили клуби диму, який піднімався над територією заводу в місті Івакі префектури Фукусіма.

На місце НП оперативно прибули пожежні розрахунки, а також поліцейські.

Постраждалі зараз перебувають у свідомості. Причина вибуху зараз невідома, розпочато перевірку.

Раніше кількість постраждалих в результаті пожежі на нафтопереробному заводі в провінції Індонезії Західна Ява зросла до 28 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія завод
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях ООС: застосовували міномети і гранатомети
Бойовики на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях ООС: застосовували міномети і гранатомети
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена