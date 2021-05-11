На хімічному заводі в Японії стався вибух, є постраждалі

Не менше чотирьох людей постраждали в результаті вибуху і подальшого загоряння на території хімічного заводу організації Sakai Chemical Industry. Інцидент стався на північному сході Японії.

Про це передає Thomson Reuters Foundation .

Згідно з попередніми відомостями, дані про хлопок, що нагадує вибух, надійшли рятувальникам о 7.45 за місцевим часом. Люди помітили клуби диму, який піднімався над територією заводу в місті Івакі префектури Фукусіма.

На місце НП оперативно прибули пожежні розрахунки, а також поліцейські.

Постраждалі зараз перебувають у свідомості. Причина вибуху зараз невідома, розпочато перевірку.