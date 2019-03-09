У Парижі "жовті жилети" заблокували міст біля Ейфелевої вежі

Активісти протестували через невиконання положень Паризької угоди про клімат

В субботу, 9 марта, в Париже (Франция) активисты движения "желтых жилетов" перекрыли Йенский мост вблизи Эйфелевой башни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, активисты движения "желтых жилетов" перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате. Две группы демонстрантов сели на асфальт на въездах на мост.

"Акция проводится в знак протеста против того, что положения Парижского соглашения о климате не выполняются и само соглашение из-за этого превратилось в ненужную бумажку", - заявила одна из представителей "желтых жилетов" Леон Коэн.

Напомним, на прошлых выходных в Париже на акциях протеста движения "желтых жилетов" правоохранители задержали 33 человека. По данным МВД, всего в Франции в митингах 2 марта приняли участие 39,3 тысячи человек.

Как сообщало РБК-Украина, 2 марта во Франции возобновились антиправительственные акции протеста, организованные движением "желтых жилетов". Протестующие хотели показать, что они все еще мобилизованы против экономической политики правительства, которую они считают полезной только для богатых.

Добавим, 23 февраля на 15-ю волну антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов" по всей Франции вышли, по меньшей мере, 46 тысяч протестующих.