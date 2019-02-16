У Парижі затримали більше десяти протестувальників

Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Паризька поліція затримала 16 протестувальників

Французькі правоохоронці затримали у Парижі понад 10 демонстрантів, які вийшли сьогодні, 16 лютого, на 14-у хвилю акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, в ході зіткнень між протестувальниками та правоохоронцями поблизу Еспланади інвалідів в Парижі були затримані 16 осіб.

Зазначається, що участь в 14-й хвилі акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вже взяли понад 10 тисяч осіб.

Нагадаємо, сьогодні у Франції розпочалася 14-а хвиля антиурядових протестів організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестувальниками та поліцією виникли сутички, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції винесли вироки близько 1,8 тис. учасникам антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Ще 1400 протестувальників очікують на винесення вироку.

Як писало РБК-Україна, 9 лютого, під час 13-ї хвилі антиурядових протестів "жовтих жилетів", у Парижі правоохоронці затримали 36 осіб. Також під час акції між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички, в ході яких поліція застосувала сльозогінний газ.

Додамо, Державна рада Франції дозволила поліцейським використовувати гранатомети, що стріляють гумовими кулями і снарядами, під час акцій "жовтих жилетів".