У Парижі під час протесту загорілось приміщення банку

В результаті пожежі постраждали 11 осіб

Во время антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже 16 марта произошел пожар в помещении банка, который находился вблизи Елисейских полей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в результате пожара в помещении банка, который находился в семиэтажном здании вблизи Елисейских полей, пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них двое пожарных.

Кроме того, пожарные спасли мать с ребенком, которые были заблокированы на втором этаже здания.

Напомним, что в результате столкновений во время акций протеста движения "желтых жилетов", которые проходят в субботу, 16 марта, правоохранители арестовали по меньшей мере 94 человек. Демонстранты бросали в правоохранителей брусчатку, в ответ на это полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Добавим, 16 марта во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.

В минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.