Кількість заарештованих у Парижі перевищила 90

Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Поліція заарештувала вже 94 протестувальників

Кількість заарештованих учасників антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів", які вийшли 16 березня на вулиці Парижу, перевищила 90. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, між протестувальниками та поліцією знову виникли сутички. Демонстранти кидали у правоохоронців бруківку, у відповідь на це поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

В результаті сутичок, які тривали близько 20 хвилин, щонайменше 94 протестувальники були заарештовані.

Gilets jaunes: le heurts reprennent au niveau de l'Arc de Triomphe pic.twitter.com/UGibDV1KcA — BFMTV (@BFMTV) March 16, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Парижі правоохоронці затримали понад 60 учасників антиурядової акції протесту "жовтих жилетів", які протестують на Єлисейських полях та біля Тріумфальної арки. За даними МВС, щонайменше 8 тисяч протестувальників вийшли сьогодні на вулиці Парижу.

Додамо, 16 березня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції. Також правоохоронці затримали щонайменше 20 "жовтих жилетів", у яких виявили заборонені предмети.

Минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.