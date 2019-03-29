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У Франції оштрафували лідера "жовтих жилетів"

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 19:06
У Франції оштрафували лідера "жовтих жилетів"
Фото: Ерік Друе (twitter.com/EricDrouait)

34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою була накладена заборона

У столиці Франції Парижі суд з розгляду кримінальних справ засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" до штрафу у розмірі 1500 євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Учаснику протестного руху "жовтих жилетів" 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою була накладена заборона. Прокуратура просила застосувати до Друе один місяць арешту умовно. Адвокат Друе заявив, що оскаржуватиме судове рішення, винесене у п'ятницю, 29 березня.

Між тим французькі органи влади знову заборонили проведення акцій "жовтих жилетів" 30 березня, зокрема на Єлисейських полях у Парижі, щоби запобігти ескалації насильства. Протестувальники, однак, планують вийти вже на 20-ту поспіль протестну акцію.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, попри заборону на проведення демонстрацій, учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на антиурядові акції протесту у Парижі та ще декількох містах Франції.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці затримали щонайменше 70 протестувальників, які вийшли на вулиці Парижу попри заборону поліції. Також працівники поліції провели 6825 профілактичних перевірок у місцях зборів "жовтих жилетів".

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