У Парижі загасили вогонь в Нотр-Дам де Парі

Французькі рятувальники зуміли загасити пожежу в соборі Паризької Богоматері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Le Figaro.

Як заявив офіційний представник паризьких пожежних Габріель Плюс рятувальникам вдалося загасити пожежу і охолодити палаючі конструкції будівлі.

"Загоряння загашено. Ми продовжимо стежити за рештою осередками і охолоджувати гарячі конструкції, в тому числі несучі, щоб горіння не поновилося", - сказав Плюс.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон увечері 15 квітня після початку пожежі пообіцяв, що постраждалий від пожежі Собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом пожежі в Нотр-Дам де Парі.

Займання почалося вже після офіційного закриття собору для відвідування. Реконструкцію називають головною причиною пожежі.

Нотр-Дам де Парі побудований 850 років тому і є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також однією з найвідоміших туристичних визначних пам'яток в світі.