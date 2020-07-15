У Парижі повністю відкрили Ейфелеву вежу

У столиці Франції Парижі повністю відновила роботу головна визначна пам'ятка Ейфелева вежа після карантину. З 15 липня туристам дозволили відвідування третього поверху вежі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що вежа частково відновила свою роботу ще 25 червня. При цьому для туристів відкрито лише два поверхи, а також не працював ліфт і було введено обмеження на кількість відвідувачів.

З моменту часткового відкриття Ейфелеву вежу близько 22 тисяч осіб. При цьому більшість туристів зараз становлять французи, тоді як раніше 80% відвідувачів становили іноземці.

До кінця літа на квитки на Ейфелеву вежу для дітей від 4 до 11 років будуть діяти знижки. Також будуть проводитися по четвергах і п'ятницях вечірки для молоді за участю діджеїв. При цьому танці будуть заборонені, а також відвідувачі повинні дотримуватися соціальну дистанцію.

Щорічно Ейфелеву вежу відвідує близько 7 мільйонів туристів. Вона була закрита ще в березні через пандемію коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що з початку липня у Франції відкрився для відвідувачів Лувру.