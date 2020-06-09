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Стала відома дата відкриття Ейфелевої вежі

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 19:14
Стала відома дата відкриття Ейфелевої вежі
Фото: Ейфелева вежа (flickr)

Ейфелева вежа відкриється 25 червня

Головна визначна пам'ятка Парижа - Ейфелева вежа відкриється для відвідувачів 25 червня. Вона буде відкрита після найдовшого закриття з часів Другої світової війни.

Про це йдеться на офіційному сайті Ейфелевої вежі.

Однак пам'ятка буде відкрита з деякими обмеженнями. Так, для туристів будуть запропоновані екскурсії тільки по сходах вежі. При цьому носіння масок буде обов'язковим для всіх відвідувачів старше 11 років.

Крім того, щоб відвідувачі не перетиналися, підйоми будуть проходити по східних сходах, а спуски по західних сходах". Також для дотримання необхідної дистанції "буде нанесена наземна розмітка".

Зазначимо, що Ейфелева вежа була закрита для відвідування більше ніж три місяці.

Нагадаємо, 6 липня для відвідувачів відкриється музей Лувр.

Крім того, в Україні музеї одними з перших відкрилися в рамках пом'якшення карантину.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Париж
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