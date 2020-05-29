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Стала відома дата відкриття Лувру

Новини » Коронавірус     29.05.2020 - 18:34
Стала відома дата відкриття Лувру
Фото: музей Лувру (flickr.com thomas3667)

Музей відкриється 6 липня

Художній музей Лувру готується приймати відвідувачів після тривалого закриття через пандемію. Очікується, що двері музею відкриються 6 липня.

Про це повідомляється e прес-релізі Лувру.

Підготовку до відкриття керівництво закладу вирішило розпочати після заяви прем'єр-міністра Франції Едуара Філіпа про можливе відкриття музеїв в країні з 2 червня.

Тож, вже цієї суботи відкриється громадський парк "Сад Тюїльрі", у неділю - площа Каруззель. Національний музей Ежена Делакруа планує відкритися у понеділок, 22 червня. Лувр готується до відкриття 6 липня.

"Лувр радий оголосити, що зможе відкрити свої двері після декількох тижнів ув'язнення, що стали необхідними для всіх. Умови відвідування музею будуть неухильно дотримуватися рекомендацій органів охорони здоров'я, тому що в Луврі кожен має відчувати себе в безпеці, будь то відвідувач або працівник", - заявив президент і директор Лувру Жан-Люк Мартінес.

Музеї Лувру і Ежена Делакруа, а також парк Тюїльрі були закриті з 13 березня. До цього Лувр кілька разів закривали у зв'язку зі зростаючими випадками коронавірусу у Франції.

Зазначимо, що в Україні музеї одними з перших відкрилися в рамках пом'якшення карантину. Їх роботу дозволили на першому етапі 11 травня.

Загалом через пандемію у світі закрилися понад 90% музеїв, при цьому десята частина з них можуть так і не відкритися, побоюються у ЮНЕСКО.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України музейПариж
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