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У Парижі поліція затримала 39 осіб на антиурядовому мітингу

НовиниНадзвичайні події    26.05.2018 - 20:18
Фото: учасники протестів в Парижі (twitter.com/Dourdan_Actions)
Фото: учасники протестів в Парижі (twitter.com/Dourdan_Actions)

У Парижі під час протестів семеро поліцейських отримали травми

У Парижі (Франція) 26 травня 2018 відбулась антиурядова акція протесту з приводу політики уряду і президента країни Еммануеля Макрона. Під час мітингу постраждали семеро поліцейських і було затримано 39 осіб, передає з посиланням на поліцію BFM.

Глава МВС Франції Жерар Колон і штаб паризької поліції підтвердили, що під час протестів семеро поліцейських отримали різні травми. Також повідомляється, що деякі з затриманих намагалися пронести на акцію зброю.

"На мітингу почалися сутички між співробітниками правоохоронних органів і учасниками протесту", - додав Колон.

Учасники протестної акції "Народний підйом", у якій, за даними французьких ЗМІ бере участь більше 30 тис. осіб, виступають проти уряду Франції та президента. Мітинги планується провести також у таких містах Франції, як Тулуз, Марсель і декількох інших.

Нагадаємо, в Парижі у вівторок, 22 травня, поліція затримала близько 125 учасників протестів держслужбовців. Після розгону демонстрації десятки людей увійшли в будівлю школи, звідки потім їх забрала поліція.

У поліції Парижа заявили, що на акції протесту у вівторок вийшло близько 15 тис. чоловік і вони супроводжувалися насильством і короткими зіткненнями. Поліція була змушена застосувати водомети і сльозогінний газ у відповідь на дії 200 демонстрантів. У ході зіткнень постраждали 8 демонстрантів і 2 поліцейських.

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Теги публікації: Франція, протест, Париж, Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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