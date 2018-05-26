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Интервью

В Париже полиция задержала 39 человек на антиправительственном митинге

НовостиПроисшествия    26.05.2018 - 20:18
Фото: участники протестов в Париже (twitter.com/Dourdan_Actions)
Фото: участники протестов в Париже (twitter.com/Dourdan_Actions)

В Париже во время протестов семеро полицейских получили различные травмы

В Париже (Франция) 26 мая 2018 прошла антиправительственная акция протеста по поводу политики правительства и президента страны Эммануэля Макрона. Во время митинга пострадали семеро полицейских и были задержаны 39 человек, передает со ссылкой на полицию BFM.

Глава МВД Франции Жерар Колон и штаб парижской полиции подтвердили, что во время протестов семеро полицейских получили различные травмы. Также сообщается, что некоторые из задержанных пытались пронести на акцию оружие.

"На митинге начались столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками протеста", - добавил Колон.

Участники протестной акции "Народный подъем", в которой по данным французских СМИ принимает участие более 30 тыс. человек, выступают против правительства Франции и президента. Митинги планируется провести также в таких городах Франции, как Тулуз, Марсель и нескольких других.

Напомним, в Париже во вторник, 22 мая, полиция задержала около 125 участников протестов госслужащих. После разгона демонстрации десятки человек вошли в здание школы, откуда затем их увела полиция.

В полиции Парижа заявили, что на акции протеста во вторник вышло около 15 тыс. человек и они сопровождались насилием и короткими столкновениями. Полиция была вынуждена применить водометы и слезоточивый газ в ответ на действия 200 демонстрантов. В ходе столкновений пострадали 8 демонстрантов и 2 полицейских.

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Теги публикации: Франция, протест, Париж, Эммануэль Макрон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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