У Парижі поліція затримала 15 учасників "жовтих жилетів"

Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Затримані протестувальники намагалися збудувати барикади та розпалювали вогнища

У Парижі (Франція) правоохоронці розігнали учасників руху "жовтих жилетів", які чинили погроми під час акції протесту, та затримали 15 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, під час акції протесту "жовтих жилетів" у Парижі, яка відновилася сьогодні, 26 січня, радикально налаштовані активісти, одягнені у чорні куртки та з масками на обличчі, намагалися повалити ліхтарі та світлофори. Також деякі демонстранти намагалися побудувати барикади та розпалювали вогнища.

Зазначається, що у відповідь на агресивні дії протестувальників поліція застосувала машини з водометами. В результаті сутичок правоохоронці затримали 15 осіб.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, кількість учасників протесту "жовтих жилетів" у Парижі досягла 2,7 тис. осіб. Загалом на акції протесту у Франції вийшли понад 22 тисячі демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 26 січня, у Франції поновилися антиурядові акції протесту руху "жовтих жилетів". Так, у Парижі сотні демонстрантів "жовтих жилетів" опівдні за місцевим часом почали ходу від Єлисейських полів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 січня 2019 в Парижі проти "жовтих жилетах" правоохоронці використовували водомети. Учасники акції висловили свою стурбованість подією, так як акція була узгоджена з міською владою.