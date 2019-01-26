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У Франції поновилися акції "жовтих жилетів"

Новини » Політика    26.01.2019 - 15:23
У Франції поновилися акції "жовтих жилетів"
Фото: протести "жовтих жилетах" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Акція проходить спокійно, поліція не зафіксувала порушень

У Парижі сотні демонстрантів "жовтих жилетів" опівдні за місцевим часом почали ходу від Єлисейських полів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Повідомляється, що демонстранти повинні дійти до площі Бастилії близько 17:00 за місцевим часом. "Жовті жилети" скандують "Макрона у відставку" і співають "Марсельєзу". В даний час акція проходить спокійно, правоохоронці не зафіксували сутичок поліцією.

У Парижі відбулася зустріч з Міністром закордонних справ Франції Аннік Жирарден.

"Я вийшла, щоб запропонувати їм зустріч. За цією межею є багато чого, щоб внести свій внесок у національні дебати", - заявила Жирарден.

Також на 14:00 за місцевим часом запланована акція в Тулузі, де повинна була состяться зустріч з мером міста Жан-Люк Муденк. Проте зустріч була скасована через те, що Муденк не погодився проводити її в прямому ефірі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 19 січня 2019 в Парижі проти "жовтих жилетах" правоохоронці використовували водомети. Учасники акції висловили свою стурбованість подією, так як акція була узгоджена з міською владою.

 

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