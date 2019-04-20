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У Парижі поліція розігнала "жовтих жилетів" за допомогою водометів


За останніми даними, сьогодні було затримано 189 осіб

У Парижі (Франція) сьогодні, поліція застосувала водомети для розгону акції "жовтих жилетів" на площі Республіки, але багато учасників протесту залишилися на площі, поліцейські проводять затримання. Про це повідомляє в суботу телеканал BFM TV.

За останніми даними, в рамках акції "жовтих жилетах" у столиці Франції було затримано 189 осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 120 затриманих "жовтих жилетів" у суботу, 20 квітня.

Як зазначалося, "жовті жилети" зібралися на чергову, 23-ю за рахунком акцію. Тільки дві з чотирьох запланованих демонстрацій були дозволені владою Парижа.

6 квітня в країні поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". Дві колони з протестувальниками почали марші Парижем від Площі Республіки і від площі біля хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетах" був затриманий через спроби провести маніфестації в заборонених зонах.

Відзначимо, раніше президент Франції Еммануель Макрон підписав закон по боротьбі з хуліганством, який дасть можливість посилити контроль над проведенням акцій протестів в країні.

Новий закон, зокрема, розширив повноваження поліції, а також дозволив місцевій владі не допускати на протести окремих громадян, яких раніше визнали ініціаторами заворушень.

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