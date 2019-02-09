У Парижі поліція застосувала газ проти "жовтих жилетів"

Правоохоронці затримали 10 демонстрантів

В субботу, 9 февраля, в Париже (Франция) во время 13-й антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" правоохранители применили слезоточивый газ против демонстрантов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, вблизи Елисейских полей между участниками движения "желтых жилетов" и парижской полицией начались столкновения. Чтобы разогнать протестующих правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным полиции, в ходе столкновений были задержаны 10 участников протеста. Двое задержанных были ранены. Один из пострадавших потерял руку пытаясь кинуть в правохранителей гранату.

Отмечается, что сегодня участники антиправительственной акции протеста "желтых жилетов" прошли маршем от здания Национального собрания до Эйфелевой башни.

Напомним, вчера, 8 февраля, участники движения "желтых жилетов" анонсировали новые акции протеста в различных городах Франции. В частности были анонсированы протесты в Бордо, Марселе и Монпелье.

Как писало РБК-Украина, во вторник, 5 февраля, около 30 тыс. человек приняли участие в объединенной манифестации профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" и движения "желтых жилетов", согласно оценкам организаторов.

Добавим, в минувшую субботу, 2 февраля, во Франции прошла новая волна антиправительственных акций "желтых жилетов", которые хотят удержать давление на правительство президента Эммануэля Макрона. После этого французские СМИ сообщили, что полиция задержала 30 участников движения "желтых жилетов".