ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Парижі пограбували банк поруч з Єлисейським палацом

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 17:04
У Парижі пограбували банк поруч з Єлисейським палацом
Фото: місце пограбування (twitter.com bfmtv.com)

Грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських сейфів

Четверо невідомий зі зброєю пограбували банк Milleis, розташований на Єлисейських полях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал BFM TV.

Повідомляється, що невідомі захопили заручників, яких утримували протягом декількох годин. Видання пише, що грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських комірок. Їм вдалося втекти.

Загальна вартість викраденого поки невідома. Розслідування взяло під контроль Управління з протидії бандитизму.

Нагадаємо, в середу, 26 грудня, у Кривому Розі невідомий пограбував банк і поранив співробітницю установи. В рамках відкритого за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) кримінального провадження, правоохоронці проводять слідчі дії.

Також РБК-Україна писало, що в Італії біля міста Барі невідомі напали на інкасаторів і вкрали 2,3 млн євро. Банда з чотирьох осіб заблокувала фургон двома вантажівками на державній автомагістралі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.

Також під час нападу на інкасаторів в Ірпені (Київська область), яке сталося 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень.

У Парижі затримали 12 учасників протесту "жовтих жилетів" Теракти в Charlie Hebdo: у Франції судитимуть 14 причетних
Новини України Парижбанкипограбування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся