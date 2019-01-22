У Парижі пограбували банк поруч з Єлисейським палацом

Грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських сейфів

Четверо невідомий зі зброєю пограбували банк Milleis, розташований на Єлисейських полях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал BFM TV.

Повідомляється, що невідомі захопили заручників, яких утримували протягом декількох годин. Видання пише, що грабіжники заволоділи вмістом 30 банківських комірок. Їм вдалося втекти.

Загальна вартість викраденого поки невідома. Розслідування взяло під контроль Управління з протидії бандитизму.

Нагадаємо, в середу, 26 грудня, у Кривому Розі невідомий пограбував банк і поранив співробітницю установи. В рамках відкритого за ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій) кримінального провадження, правоохоронці проводять слідчі дії.

Також РБК-Україна писало, що в Італії біля міста Барі невідомі напали на інкасаторів і вкрали 2,3 млн євро. Б анда з чотирьох осіб заблокувала фургон двома вантажівками на державній автомагістралі, а потім вистрілила у повітря, щоб залякати охоронців.

Також під час нападу на інкасаторів в Ірпені (Київська область), яке сталося 17 листопада, зловмисники викрали 3 млн гривень.