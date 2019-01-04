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В Италии произошло нападение на инкассаторов

Новости » Происшествия    04.01.2019 - 21:23
В Италии произошло нападение на инкассаторов
Иллюстративное фото: полиция Италии (twitter-ID32153-650x410)

Грабители украли 2,3 млн евро

В Италии возле города Бари неизвестные напали на инкассаторов и украли 2,3 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Сообщается, что банда из четырех человек заблокировала фургон двумя грузовиками на государственной автомагистрали, а затем выстрелила в воздух, чтобы запугать охранников.

В результате нападения, инкассаторы не пострадали. Оба грузовика были подожжены. Грабители сбежали с места преступления на двух автомобилях, шоссе было закрыто на несколько часов. Сообщается, что полиция сейчас ведет расследование.

Деньги предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.

Напомним, в ходе нападения на инкассаторов в Ирпене (Киевская область), которое произошло 17 ноября, злоумышленники похитили 3 млн гривен. Кроме того, в пресс-службе "ПриватБанка", чьих инкассаторов ограбили, сообщили, что нападавшие похитили 1,8 млн гривен, банк объявил вознаграждение за информацию о злоумышленниках.

Также 28 октября в ходе нападения на двух сотрудников частной инкассаторской фирмы в Одессе злоумышленники украли более трех миллионов гривен.

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Новости Украины Италиянападениеинкассаторы
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