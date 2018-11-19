В ходе нападения на инкассаторов в Ирпене злоумышленники похитили 3 млн гривен, - полиция

Фото: изъятые кассеты с деньгами (npu.gov.ua)

Правоохранители продолжают устанавливать местонахождение злоумышленников, причастных к ограблению

В ходе нападения на инкассаторов в Ирпене (Киевская область), которое произошло 17 ноября, злоумышленники похитили 3 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отмечается, во время подсчета денег, которые были изъяты после задержания одного из злоумышленников, правоохранители установили, что было похищено 3 млн гривен, а не 1,8, как сообщалось ранее.

"Сумма денег в пяти банковских кассетах, похищенных у инкассаторов в Ирпене, составила 3 млн гривен. Это выяснилось во время подсчета денег сотрудниками полиции и банка - после изъятия кассет из автомобиля злоумышленника", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители продолжают устанавливать местонахождение и принимают меры по задержанию других причастных к ограблению злоумышленников.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 17 ноября в Ирпене неизвестные в масках ограбили инкассаторов, в столице и Киевской области был объявлен план "Перехват".

Кроме того, в пресс-службе "ПриватБанка", чьих инкассаторов ограбили, сообщили, что нападавшие похитили 1,8 млн гривен, банк объявил вознаграждение за информацию о злоумышленниках.

Как сообщало РБК-Украина, 18 ноября правоохранители задержали одного из нападавших на инкассаторов в Ирпене, которые похитили из инкассаторской машины 5 банковских кассет.