ООН назвав 2018 найнегативнішим для клімату

Фото: Антоніу Гутерріш (kmu.gov.ua)

2018 рік побив усі рекорди за негативними показниками

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що 2018 рік став найнегативнішим з точки зору кліматичних змін в історії спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Myseldon.

За його словами, 2018 рік побив усі рекорди з від'ємним показниками.

"Він став четвертим найтеплішим роком за всю історію спостережень", - констатував він.

За його словами, в 2018 році всі регіони світу зазнали кліматичну дестабілізацію - "від руйнівних тайфунів на Філіппінах і на півдні Китаю до екстремальної посухи в Аргентині і Південній Африці".

"Щоб запобігти подальші руйнівні наслідки потрібні швидкі глобальні перетворення. До 2030 року необхідно знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу на 45% від показників 2010 року, а до 2050 році потрібно досягти нульових викидів", - заявив Гутерріш.

Нагадаємо, в кінці 2018 року в Брюсселі пройшов багатотисячний кліматичний марш, учасники якого вимагали зменшення викидів вуглекислого газу.

Раніше РБК-Україна писало, що в доповіді Міжурядової групи експертів по зміні клімату (IPCC) ООН говориться, що в світі необхідно істотно скоротити викиди вуглекислого газу, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.