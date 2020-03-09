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У Парижі невідомий влаштував стрілянину на території мечеті, є постраждалий

Новини » В світі     09.03.2020 - 00:31
У Парижі невідомий влаштував стрілянину на території мечеті, є постраждалий

В результаті стрілянини біля паризької мечеті постраждала одна людина

В Парижі в неділю, 8 березня, невідомий відкрив стрілянину на території мечеті. Про це повідомляє телеканал BFM з посиланням на джерела в поліції.

В результаті інциденту постраждала одна людина. За даними телеканалу, у потерпілого серйозні поранення.

За даними Le Parisien, нападник двічі вистрелив у ноги потерпілому.

Інцидент стався близько 20:00 (21:00 за київським часом). Невідомий був у захисному шоломі і відкрив стрілянину на території внутрішнього двору мечеті в 19-му окрузі Парижа (на північно-східній околиці столиці).

Стрілець втік на моторолері, в даний час його місцезнаходження не відомо.

Нагадаємо, 2 березня в Манілі (столиця Філіппін) звільнений з роботи охоронець відкрив стрілянину в дорогому торговому центрі V-Mall. Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники. Озброєна поліція і спецназ провели спецоперацію по звільненню заручників.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що невідомий відкрив стрілянину в одному з торгових центрів в Бангкоку.

Також повідомлялося, що у Таїланді військовослужбовець влаштував стрілянину по перехожих, вистрілив з гранатомета по торговому центру "Термінал 21", а також відкрив вогонь по відвідувачах. Всі дії нападник транслював у прямому ефірі на сторінці в Facebook. Крім того, протягом декількох годин в торговому центрі він утримував сотні заручників і відстрілювався від поліцейських.

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