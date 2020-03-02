ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Філіппінах озброєний чоловік узяв в заручники близько 30 людей

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 08:27
На Філіппінах озброєний чоловік узяв в заручники близько 30 людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нападник поранив щонайменше одну людину

У понеділок в Манілі (столиця Філіппін) озброєна поліція і спецназ почали спецоперацію в дорогому торговому центрі V-Mall після стрілянини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на АР.

За даними The New York Times, стрілянину відкрив звільнений з роботи охоронець. Він поранив щонайменше одну людину і ще близько 30 взяв в заручники.

За попередніми даними поліції, майже всі заручники - співробітники центру. В даний час поліція веде переговори з загарбником.

Зазначимо, у суботу, 8 січня, військовослужбовець влаштував стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду. Озброєний чоловік застрелив свого командувача і двох інших солдатів, а потім відкрив вогонь у торговельному центрі Terminal 21.

Нагадаємо, в Приморському райсуді Одеси обвинувачений з гранатою взяв у заручники двох суддів. Під час судового засідання обвинувачений в умисному вбивстві дістав гранату і погрожував підірвати себе і всіх присутніх.

РБК-Україна також писало, що 7 лютого у Мукачеві сталася стрілянина, в результаті якої постраждали двоє людей. Однією з жертв нападу був Артур Пашкуляк, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом.

Рибалки, затримані ФСБ в Азовському морі, повернулися в Україну ДБР почало розслідування за фактом взяття в заручники суддів підозрюваним в Одесі
Новини України Филиппинызахватзаложники
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся