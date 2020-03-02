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У Київській області відкрили стрілянину по поліцейським

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 15:06
У Київській області відкрили стрілянину по поліцейським
Фото: вилучений пістолет (kv.npu.gov.ua)

В Узині хуліган стріляв у поліцейських, є постраждалі

В Узині Київської області невідомий відкрив стрілянину по поліцейським, хулігана затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Повідомляється, що вчора ввечері поліцейські прибули на виклик про домашнє насильство. Проте хуліган раптово почав ображати поліцейських, після чого відкрив стрілянину з пристрою для відстрілу гумових набоїв. В результаті дільничний офіцер поліції отримав пошкодження ноги.

"Правоохоронцям вдалося затримати зловмисника, проте ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження, оскільки хуліган опирався. З місця пригоди в якості речових доказів вилучили пристрій і гільзи травматичних патронів, їх спрямують на проведення відповідної експертизи", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що 43-річного хулігана затримали, до суду подано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Оголошено підозру в хуліганстві і умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області влаштували стрілянину по людях, які фіксували забруднення водойми. Після того, як вони зняли відповідне відео і повернулися до свого авто, стався постріл з боку транспортного засобу, який знаходився неподалік.

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