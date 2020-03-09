В Париже неизвестный устроил стрельбу на территории мечети, есть пострадавший

В результате стрельбы у парижской мечети пострадал один человек

В Париже в воскресенье, 8 марта, неизвестный открыл стрельбу на территории мечети. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

В результате инцидента пострадал один человек. По данным телеканала, у пострадавшего серьезные ранения.

По данным Le Parisien, нападавший дважды выстрелил в ноги пострадавшему.



Инцидент произошел около 20:00 (21:00 по киевскому времени). Неизвестный был в защитном шлеме и открыл стрельбу на территории внутреннего двора мечети в 19-м округе Парижа (на северо-восточной окраине столицы).

Стрелок скрылся на мотороллере, в настоящее время его местонахождение не известно.

Напомним, 2 марта в Маниле (столица Филиппин) уволенный с работы охранник открыл стрельбу в дорогом торговом центре V-Mall. Он ранил по меньшей мере одного человека и еще около 30 взял в заложники. Вооруженная полиция и спецназ провели спецоперацию по освобождению заложников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестный открыл стрельбу в одном из торговых центров в Бангкоке.

Также сообщалось, что в Таиланде военнослужащий устроил стрельбу по прохожим, выстрелил из гранатомета по торговому центру "Терминал 21", а также открыл огонь по посетителям. Все действия нападавший транслировал в прямом эфире на странице в Facebook. Кроме того, в течение нескольких часов в торговом центре он удерживал сотни заложников и отстреливался от полицейских.