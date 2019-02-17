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У Парижі розпочався марш "жовтих жилетів"

Новини » Політика    17.02.2019 - 16:41
У Парижі розпочався марш "жовтих жилетів"
Фото: протести у Парижі (twitter.com/TvTemplar)

Протестувальники планують дійти до Марсового поля, щоб розпочати свій мітинг

Сьогодні, 17 лютого, у Парижі учасники руху "жовтих жилетів" розпочали свій марш протесту від Тріумфальної арки центром міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, учасники маршу планують пройти від Тріумфальної арки центральними вулицями Парижу до Марсового поля, щоб там розпочати свій мітинг. "Жовті жилети" пройдуть повз площі Альма, бульвару Інвалідів тощо.

Зазначається, що протестувальники несуть плакати з вимогами "зупинити поліцейське свавілля", "знизити податки" й "підвищити соціальні виплати".

Наразі інцидентів чи сутичок під час акції не зафіксовано.

Нагадаємо, що французькі політичні сили та правляча партія Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" оголосили про проведення акцій проти антисемітизму у Франції. Акції заплановані на вівторок, 19 лютого.

Нагадаємо, що під час вчорашньої акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі поліція затримала щонайменше 29 демонстрантів

Крім того, у французькому місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобільякий стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була молода дівчина, яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

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