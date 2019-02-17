Французькі партії анонсували акції проти антисемітизму в країні

Фото: протести у Парижі (AP)

Акції планують провести у вівторок, 19 лютого

Правляча французька партія Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" та ще 13 французьких політичних сил анонсували акції проти проявів антисемітизму в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, провести акцію партії планують у вівторок, 19 лютого, по всій Франції. Приводом для акції став інцидент між французьким філософом Аланом Фінкелькротом та представниками руху "жовтих жилетів" на вчорашній акції протесту в Парижі.

Зазначається, що паризький суд сьогодні розпочав розслідування даного інциденту між Фінкелькротом та протестувальниками, які викрикували в його адресу слова "брудні сіоністи" та інші образливі фрази.

"Ми не будемо толерантні до такого", - заявив президент Макрон.

Нагадаємо, що під час вчорашньої акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі поліція затримала щонайменше 29 демонстрантів

Крім того, у французькому місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобіль, який стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була молода дівчина, яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

Додамо, в 14-ій хвилі антиурядових акцій протесту "жовтих жилетів" по всій Франції взяли участь понад 40 тис. осіб.