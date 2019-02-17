У Парижі поліція затримала 29 учасників акції "жовтих жилетів

Фото: учасники руху "жовті жилети" (twitter.com/CBSNews)

Вчора на протести вийшли більше 40 тис. осіб

У Парижі поліція затримала в суботу 29 учасників руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

16 лютого у Франції на протести вийшли більше 40 тис. осіб. З них близько 5 тис. "жовтих жилетів" вийшли на вулиці Парижа.

Згідно з даними соціологічної служби Ifop, 52% французів вважають, що "жовті жилети" повинні припинити свої акції. Як відзначають соціологи, підтримка руху з боку населення в останні тижні значно впала.

Нагадаємо, у Франції в місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобіль, який стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була "молода дівчина в паніці", яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

16 лютого у Франції почалася 14-я хвиля антиурядових протестів, організованих рухом "жовтих жилетів". У Парижі між протестуючими і поліцією виникли зіткнення, в ході яких правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Французькі правоохоронці затримали у Парижі більше 10 демонстрантів, які вийшли 16 лютого на акцію "жовтих жилетів".