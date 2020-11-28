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У Парижі на акції протесту почалися затримання

Париж, Субота 28 листопада 2020 19:56
У Парижі на акції протесту почалися затримання
Фото: протест у Парижі (twitter.com/corintel)
Автор: РБК-Україна

В Парижі В ході протестів проти законопроекту "про глобальної безпеки" почалися затримання. Правоохоронці затримали дев'ять демонстрантів.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції Парижа в Twitter.

"Станом на 18:15 в Парижі було скоєно дев'ять арештів", - йдеться в повідомленні.

При цьому телеканал BFM TV повідомило, що в акції протесту в Парижі взяли участь понад 46 тисяч осіб.

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, у Парижі знову почалися демонстрації проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися зіткнення, після чого демонстранти почали палити автомобілі, будували барикади, а також закидали поліцію пляшками і феєрверками.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

На минулих вихідних у ході протестів в Парижі було затримано більше ніж 20 демонстрантів.

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