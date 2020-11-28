У Парижі на акції протесту почалися затримання

Фото: протест у Парижі (twitter.com/corintel)

В Парижі В ході протестів проти законопроекту "про глобальної безпеки" почалися затримання. Правоохоронці затримали дев'ять демонстрантів.

Про це повідомляє прес-служба Управління поліції Парижа в Twitter.

"Станом на 18:15 в Парижі було скоєно дев'ять арештів", - йдеться в повідомленні.

При цьому телеканал BFM TV повідомило, що в акції протесту в Парижі взяли участь понад 46 тисяч осіб.

[FLASH] : Lors de la manifestation contre la #PPLSecuriteGlobale à #Paris, des individus crient "Suicidez-vous" à l intention des #policiers qui doivent reculer face aux projectiles. #MarcheDesLibertes (@ClementLanotpic.twitter.com/ysXSrZ4mRC — La Plume Libre (@LPLdirect) November 28, 2020

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, у Парижі знову почалися демонстрації проти ініціативи про кримінальне покарання за розповсюдження фото і відео з поліцейськими.

В районі площі Бастилії почалися зіткнення, після чого демонстранти почали палити автомобілі, будували барикади, а також закидали поліцію пляшками і феєрверками.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ.

На минулих вихідних у ході протестів в Парижі було затримано більше ніж 20 демонстрантів.