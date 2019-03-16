У Парижі заарештували понад 30 протестувальників

Біля Тріумфальної арки відбулися сутички

В Париже полиция задержала более 30 демонстрантов, которые вышли сегодня, 16 марта, на новые акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, возле Триумфальной арки между протестующими и полицией возникли столкновения. Демонстранты начали бросать различные предметы в отряды правоохранителей. В ответ правоохранители использовали слезоточивый газ.

В результате столкновений полиция арестовала по меньшей мере 31-го участника движения "желтых жилетов".

Напомним, что в субботу, 16 марта, во Франции возобновились акции протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции. Также правоохранители задержали по меньшей мере 20 "желтых жилетов", в которых обнаружили запрещенные предметы.

Напомним, в минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.

Кроме того, во Франции на акциях "желтых жилетов", которые происходили 9 марта, арестовали 13 протестующих. Демонстранты бросали в полицию бутылки, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, это привело к столкновениям между сторонами.