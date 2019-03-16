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У Парижі заарештували понад 30 протестувальників

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 13:18
У Парижі заарештували понад 30 протестувальників
Фото: протести у Парижі (twitter.com/CCastaner)

Біля Тріумфальної арки відбулися сутички

У Парижі, поліція затримала понад 30 демонстрантів, які вийшли сьогодні, 16 березня, на нові акції протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, біля Тріумфальної арки між протестувальниками та поліцією виникли сутички. Демонстранти почали кидати різні предмети у загони правоохоронців. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.

В результаті сутичок поліція заарештувала щонайменше 31-го учасника руху "жовтих жилетів".

Нагадаємо, що у суботу, 16 березня, у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поряд з Тріумфальною аркою та на Єлисейських полях, де демонстранти знаходяться в оточенні поліції. Також правоохоронці затримали щонайменше 20 "жовтих жилетів", у яких виявили заборонені предмети.

Нагадаємо, минулої суботи, 9 березня, на акції протесту руху "жовтих жилетів" у Франції вийшли близько 28,6 тисяч людей. Щонайменше 3 тисячі протестувальників вийшли на вулиці Парижу.

Крім того, у Франції на акціях "жовтих жилетів", які відбувалися 9 березня, заарештували 13 протестувальників. Демонстранти кидали в поліцію пляшки, на що у відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ, це призвело до сутичок між сторонами.

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