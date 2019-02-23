У Парижі заарештували майже 30 протестувальників

У Парижі участь в протесті взяли майже 6 тисяч "жовтих жилетів"

Французские правоохранители арестовали 28 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщили в префектуре парижской полиции, сегодня, 23 февраля, были арестованы 28 демонстрантов. В ходе задержания двое протестующих получили ранения.

Отмечается, что сегодня на улицы Парижа вышли 5,8 тысяч человек, чтобы принять участие в антиправительственной акции протеста, организованной движением "желтых жилетов".

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции полиция задержала 44 участника антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Во французской столице Париже полиция задержала 14 человек, еще по меньшей мере 15 участников акции протеста "желтых жилетов" были задержаны в Ренне, из них 12 были арестованы.

Кроме того, во французском Клермон-Ферране задержали 15 участников акции протеста, которая была организована движением "желтых жилетов". По меньшей мере 8 демонстрантов были арестованы. У некоторых задержанных изъяли бейсбольные биты, ножи и другие опасные предметы.

Сегодня, 23 февраля, во Франции началась 15-я волна антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались возле Триумфальной арки, чтобы устроить марш кварталами города.