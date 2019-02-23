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У Франції затримали понад 20 "жовтих жилетів"

Новини » Надзвичайні події    23.02.2019 - 16:18
У Франції затримали понад 20 "жовтих жилетів"
Фото: протести у Парижі (AP)

Щонайменше 8 протестувальників були заарештовані

У суботу, 23 лютого, у французькому Клермон-Феррані затримали 23 учасника акції протесту, яка була організована рухом "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, правоохоронці затримали 23 протестувальників, 8 з них були заарештовані. У деяких затриманих працівники поліції вилучили бейсбольні битки, ножі та інші небезпечні предмети.

Зазначається, що в сьогоднішній акції протесту в Клермон-Феррані повинні взяти участь щонайменше 3 тисячі демонстрантів.

 

Нагадаємо, що сьогодні, 23 лютого, у Франції розпочалася нова хвиля антиурядових акцій протесту руху "жовтих жилетів". У Парижі декілька сотень протестувальників зібралися поблизу Тріумфальної арки, щоб влаштувати марш заможними кварталами міста.

Як писало РБК-Україна, минулої суботи під час акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі правоохоронці затримали щонайменше 29 демонстрантів.

Крім того, у французькому місті Ліон учасники руху "жовтих жилетів" напали на поліцейський автомобільякий стояв у заторі. У машині знаходилися дві людини, за кермом була молода дівчина, яка стала помічником поліцейського два місяці тому.

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