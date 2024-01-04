ua en ru
Чт, 04 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка

Херсон, Четверг 04 января 2024 13:55
UA EN RU
С оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка Фото: из оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еще одного украинского ребенка удалось вернуть из оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

С оккупации удалось вернуть 12-летнего Андрюшу. Он прибыл на подконтрольную Украине территорию 1 января.

Лубинец рассказал, что в Офис омбудсмена обратилась старшая сестра мальчика. Ребенок проживал на оккупированной территории вместе с бабушкой, потому что мама умерла летом 2022 года.

"В оккупации они почувствовали на себе все "преимущества российского мира": запугивание, психологическое давление, визиты представителей оккупационных властей. Мальчика угрожали отобрать у бабушки и устроить в детский дом, поскольку он остался без законного представителя", - добавил омбудсмен.

Возвращение удалось осуществить совместными усилиями Офиса омбудсмена с "Украинской сетью за права ребенка".

С оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка

Фото: из оккупированной части Херсонской области вернули еще одного ребенка (t.me/dmytro_lubinetzs)

Россия вывозит украинских детей

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина рассказывала, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

В конце декабря Украина вернула еще одного ребенка, которого оккупанты вывезли в Россию. Речь идет о 12-летнем мальчике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация Херсонская область діти
NEWS
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
Успешная операция ГУР. В России на аэродроме сгорел Су-34
DAILY
Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Каких целей достигли ВСУ в Авдеевке и где россияне атакуют в "стиле Жукова": обзор фронта