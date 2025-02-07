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Ожидают в феврале. У Зеленского сделали заявление о визите Келлога в Украину

Киев, Пятница 07 февраля 2025 10:13
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Ожидают в феврале. У Зеленского сделали заявление о визите Келлога в Украину Фото: спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина ожидает визит спецпредставителя президента США Кита Келлога в феврале. Коммуникация с новой администрацией США важна для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующее заявление он сделал в интервью журналистке Associated Press Сьюзи Бланн.

"Украинская сторона очень ждет визит спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в феврале, чтобы предоставить всестороннюю информацию о российской агрессии против нашей страны", - отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что для Украины очень важно, чтобы новая администрация США как можно скорее получила полную реальную информацию о ситуации на поле боя, ситуацию с мобилизацией и поставками вооружений и техники.

"Коммуникация важна для выработки общей с партнерами позиции, потому что невозможно формировать какие-то планы по достижению мира без Украины", - добавил он.

Ермак уже провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Майклом Волцом. Ожидаются контакты с другими представителя администрации Трампа.

Руководитель Офиса президента добавил, что Украина должна подойти к переговорам в сильной позиции, также необходимы гарантии безопасности для предотвращения повторной агрессии со стороны России.

Визит Келлога в Украину

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог планировал посетить Киев еще до инаугурации Дональда Трампа. Однако визит отложили из-за юридических формальностей.

Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля. Ожидается, что после этого он посетит Украину. Ранее источники РБК-Украина сообщали, что это произойдет 20 февраля.

Стоит добавить, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

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Соединенные Штаты Америки Андрей Ермак Кит Келлог
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