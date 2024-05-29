В ПАСЕ предлагают выплачивать деньги украинцам, которые вернутся домой после войны
Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал предложение о выплате денежной помощи украинцам, которые по окончании войны будут возвращаться домой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, главу Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексея Гончаренко в Telegram.
Парламентарий объяснил, что после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от стран ЕС.
Норму о выплате средств украинцам добавили в большой доклад по Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.
Помощь украинцам в ЕС
Напомним, тысячи украинцев уехали в страны Европейского союза с начала полномасштабной войны. Больше всего беженцев находятся в Польше, Германии и Чехии.
Украинским беженцам в ЕС предлагают временную защиту, которая предусматривает предоставление финансовой помощи. Условия оказания помощи и ее уровень определяет каждое государство отдельно.
Согласно опросу Info Sapiens, большинство украинцев планируют вернуться в Украину после окончания войны.
Также, по опросам, около 70% граждан Украины удовлетворены проживанием за границей.
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