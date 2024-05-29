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В ПАСЕ предлагают выплачивать деньги украинцам, которые вернутся домой после войны

Брюссель, Среда 29 мая 2024 13:46
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В ПАСЕ предлагают выплачивать деньги украинцам, которые вернутся домой после войны Фото: украинцам могут выплачивать деньги за возвращение в Украину из ЕС (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Комитет по миграции Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал предложение о выплате денежной помощи украинцам, которые по окончании войны будут возвращаться домой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа, главу Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Алексея Гончаренко в Telegram.

Парламентарий объяснил, что после окончания боевых действий украинцы, которые будут возвращаться жить в Украину, смогут получить финансовую помощь от стран ЕС.

Норму о выплате средств украинцам добавили в большой доклад по Украине, который готовит комитет ПАСЕ по миграции.

Помощь украинцам в ЕС

Напомним, тысячи украинцев уехали в страны Европейского союза с начала полномасштабной войны. Больше всего беженцев находятся в Польше, Германии и Чехии.

Украинским беженцам в ЕС предлагают временную защиту, которая предусматривает предоставление финансовой помощи. Условия оказания помощи и ее уровень определяет каждое государство отдельно.

Согласно опросу Info Sapiens, большинство украинцев планируют вернуться в Украину после окончания войны.

Также, по опросам, около 70% граждан Украины удовлетворены проживанием за границей.

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