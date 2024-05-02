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Большинство украинских беженцев готовы вернуться из-за границы: при каких условиях

Украина, Четверг 02 мая 2024 12:33
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Большинство украинских беженцев готовы вернуться из-за границы: при каких условиях Фото: Беженцы готовы вернуться домой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев все еще планируют вернуться в Украину (26% точно и 26% скорее). Из них 61% планирует сделать это после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

Окончательное завершение войны / прекращение боевых действий и воздушных ударов, более высокий уровень жизни в Украине, возможность найти хорошо оплачиваемую работу - это факторы, которые будут стимулировать украинских беженцев вернуться в Украину.

Большинство детей тоже хотят вернуться в Украину, но их доля несколько меньше, чем среди взрослых (22% точно, 25% скорее). Больше всего хотят это сделать дети в возрасте 6-14 лет и учащиеся в украинских школах.

Большинство украинских беженцев готовы вернуться из-за границы: при каких условиях

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос украинских мигрантов, находящихся за пределами Украины, в декабре 2023 – январе 2024 года. Опрос не проводился среди украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии. Для исследования была сформирована квотная выборка, на основе данных Европейской службы статистики, а также официальных данных по количеству украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Метод опроса – SMS-рассылка со ссылкой на онлайн-анкету. Общее количество опрошенных – 1000 человек.

Напомним, 70% украинских беженцев удовлетворены проживанием в стране своего текущего пребывания. При этом 39% взрослым украинским беженцам нравится больше жить за границей, чем в Украине, а наоборот – 38%.

Кроме того, 23% украинских беженцев получают больше денег за работу за границей, чем в Украине, а "намного больше" - 38%.

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