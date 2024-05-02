У большинства украинских беженцев доходы выше, чем до начала войны

Более 60% украинских беженцев от войны за границей теперь имеют более высокие доходы, чем до 24 февраля 2022 года. В ноябре 2022 года этот показатель составлял 43%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Info Sapiens .

С мая 2023 года по январь 2024 года доля вовлеченных на рынок труда возросла с 39% до 45%. Также уменьшается доля тех, кто не ищет работу.

Большая часть беженцев сообщает, что им больше нравится за границей, чем в Украине.

Уровень поддержки местных жителей остается высоким, хоть и снизился по сравнению с предыдущими волнами опроса. Самое положительное отношение к себе отмечают беженцы в США, Канаде и Франции.

По сравнению с маем 2023 года выросла доля украинцев с друзьями среди местных с 55% до 63%. В то же время почти треть беженцев до сих пор не имеет хороших знакомых из местных жителей.

Исследовательское агентство Info Sapiens провело опрос украинских мигрантов, находящихся за пределами Украины, в декабре 2023 - январе 2024 года. Опрос не проводился среди украинцев, находившихся на территории России или Белоруссии. Для исследования была сформирована квотная выборка, на основе данных Европейской службы статистики, а также официальных данных по количеству украинцев, выехавших в Великобританию, Канаду и Соединенные Штаты Америки. Метод опроса - SMS-рассылка со ссылкой на онлайн-анкету. Общее количество опрошенных - 1000 человек.