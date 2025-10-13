В ПАСЕ предлагают конфисковать активы российских олигархов, чтобы надавить на Путина

На близкое окружение Владимира Путина нужно усилить давление через конфискацию их личного богатства. Нужно использовать эти средства на восстановление Украины.

Лорд Дон Туиг считает, что нужно идти за личным богатством руководителей России. Он отметил: "Люди, которые руководят Россией, очень богаты. Они разбогатели на спинах трудящихся россиян".

По словам Туига, воля этих лиц основывается на их богатстве. "Потому что их богатство дает им власть. И я считаю, что мы должны делать гораздо больше не только в вопросах конфискации их активов, но и использовать их, использовать для восстановления Украины, давать Украине деньги, поддерживать Украину", - сказал он.

Почему это может сработать

Политик подчеркнул, что такой подход заставит окружение Путина волноваться за свое имущество. "Это их смысл. То, что они имеют власть над страной - это бонус. Но я не думаю, что мы делаем достаточно, чтобы причинить им хлопот и боли и заставить их беспокоиться о своем богатстве", - добавил он.

Туиг убежден, что один решающий шаг может вызвать эффект паники среди элиты. "Это будет сложно, конечно, сложно. Но нужен один прорыв, и тогда они начнут паниковать, начнут волноваться", - сказал он.

Механизмы и риски

Лорд признает, что процесс будет сложным и вызовет юридические и политические преграды. Он напомнил, что чиновники могут остерегаться негативных сигналов для инвесторов. "Если посмотреть на Великобританию, я могу представить, что чиновники в Казначействе, возможно, в Лондоне, скажут: "Будьте осторожны с конфискацией чужих активов, потому что А, Б, В, люди, компании не захотят инвестировать в Британию"".

Однако Дон Туиг считает, что в ситуации войны выбора мало. "Но в таких обстоятельствах, я считаю, у нас нет выбора, кроме как идти и забирать их ценности, их деньги, их власть, их активы", - сказал он.

Государственные и частные активы

Политик настаивает: нужно идти как за государственными, так и за личными активами. "Идите и за государственными. Но также власть этих людей - в их богатстве. Идите за активами отдельных лиц", - сказал Туиг.

Он призвал искать практические способы реализации таких шагов. "Работайте над этим. Ищите способы. Это можно сделать".

Призыв к политической воле

Лорд Дон Туиг подчеркнул, что нужна решительная политическая воля и правительства, готовые взять на себя ответственность. "Нужны правительства, которые скажут: "Мы это сделаем"". Он сомневается, что сейчас такая решимость уже существует в Европе.

Туиг призывает продолжать давление и демонстрировать, что за активами окружения Путина идут. "И убедиться, что они знают - мы идем за ними", - добавил он.