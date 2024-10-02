ПАСЕ будет работать над возвращением украинских военнопленных: принята резолюция

"ПАСЕ будет работать над освобождением украинских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых Россией, до момента возвращения последнего лица", - заверила нардеп после принятия резолюции.

Как отметила Кравчук, ПАСЕ подчеркнула неизменную поддержку Украины в обеспечении победы над Россией и осудила удержание в российском плену украинских воинов, а также иностранцев, которые воюют за Украину.

"Ассамблея также отметила, что будет продолжать свои усилия до момента освобождения последнего пленного", - добавила нардеп.

В резолюции упоминается, что всего 65 956 военнослужащих и гражданских были зарегистрированы как пропавшие без вести или взяты в плен. 50 916 зарегистрированы как пропавшие без вести на основе проверенных данных (из них гражданских гораздо больше чем военных). Но такие цифры могут быть больше.

ПАСЕ осудила тот факт, что Россия не допускает полный доступ к украинским военнопленным и гражданским, это противоречит Женевским конвенциям.

Также в резолюции упоминается трагедия в Еленовке, во время которой были массово убиты и ранены украинские военнопленные. Такое зверство до сих пор остается безнаказанным.

При этом депутаты ПАСЕ призвали допустить Международный комитет Красного креста к всем местам содержания под стражей.

Реакция МИД

В Министерстве иностранных дел поприветствовали принятие резолюции по военнопленным.

"Эта важная резолюция усиливает голоса украинских военнопленных и гражданских лиц, которых удерживает РФ. Она подчеркивает глубокую обеспокоенность международного сообщества относительно их судьбы и призывает к их немедленному освобождению", - подчеркнули в ведомстве.