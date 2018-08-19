У параді до Дня незалежності України візьмуть участь представники 18 країн

Новини Суспільство 19.08.2018 - 03:55
Генеральна репетиція параду (РБК-Україна)
Генеральна репетиція параду (РБК-Україна)

Днями очікується прибуття делегацій з різних країн

У військовому параді до Дня незалежності України візьмуть участь делегації 18 країн. Про це в Facebook повідомив міністр оборони України Степан Полторак.

Міністр оборони заявив, що вже днями очікується прибуття 18 іноземних делегацій з різних країн світу, які повинні взяти участь в параді.

"Також під час першого тренування було представлено 250 одиниць техніки, нової техніки і техніки, прийнятої на озброєння або проходить державні випробування, а також представлені перспективні зразки. Під час урочистостей бригадам, які брали і беруть участь в бойових діях на сході України, будуть надані почесні назви та вручені бойові прапори", - додав Степан Полторак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ЗСУ змінять радянське військове вітання "Слава Україні!". На репетиції параду до Дня незалежності України військовими вже використовувалося привітання "Слава Україні! Героям слава!".

У центрі Києва через підготовку до святкування Дня незалежності сьогодні обмежать рух У Києві біля будівництва на Осокорках затримали десятки озброєних осіб
Теги:  Київ,  Полторак,  делегация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС