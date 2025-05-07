Несмотря на запрет ЕС: группа евродепутатов едет в Москву на 9 мая

Несмотря на запрет Европейского Союза на участие в официальных мероприятиях в России, группа евродепутатов отправится в Москву на торжества 9 мая. Они заявили, что их визит не имеет политического подтекста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Немецкие депутаты Европарламента от Альянса Сары Вагенкнехт решили принять участие в российских торжествах 9 мая. Политики Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург заявили, что присоединятся к памятным мероприятиям в Москве вместе с еще тремя евродепутатами - из Чехии, Словакии и Кипра.

По информации Spiegel, их визит обсуждали на самом высоком уровне в российских кругах, а список приглашенных был передан для согласования, в частности, в Министерство обороны РФ.

Соратники Вагенкнехт отметили, что их двухдневный визит связан со стремлением "выйти из все более опасной спирали конфронтации и эскалации в Европе".

В Москве евродепутаты также планируют "встретиться с парламентариями и представителями политической и культурной среды". России.

По словам евродепутатов, после Москвы с той же целью они хотят посетить и Киев - и уже установлен контакт с украинским посольством.

Не парад, а чествование

На запрос Spiegel Вагенкнехт прокомментировала поездку ее коллег в Москву, заявив, что в ней нет ничего скандального.

"Они едут в Москву, чтобы 9 мая возложить венок к Могиле неизвестного солдата. Не вижу, что в этом стоит критиковать. Они не будут участвовать в военном параде или других государственных церемониях", - отметила Вагенкнехт.

Издание добавляет, что Фирмених уже много лет принадлежит к ближайшему кругу вокруг основательницы партии Сары Вагенкнехт - с 2004 года работала ее научным сотрудником, а затем - руководителем депутатского офиса. В 2024 году она избрана в Европарламент.

Фон дер Шуленбург - бывший дипломат ФРГ в ОБСЕ и ООН. Именно он координировал эту поездку в Москву.